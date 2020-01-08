РИАМО - 8 янв. Главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк дал советы, как войти в режим после новогодних каникул, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Врач рекомендует не переедать, особенно вечером.
Организм из-за переедания вместо того, чтобы расслабиться, начинает переваривать пищу, в итоге человек на следующее утро чувствует себя разбитым.
Специалист советует не ложиться позже полуночи и спать в среднем не менее семи-восьми часов. Этого должно быть достаточно, чтобы отдохнуть и легко проснуться. За два часа до сна также лучше прекращать любые активные занятия. Это относится и к физической деятельности, и к умственной.
«Если человек здоров, то само по себе нарушение режима в праздники особого вреда не принесет. Главное — правильно подготовиться к рабочим будням. Для этого, по словам врача, достаточно двух — трех дней. В это время стоит начинать ложиться и вставать по рабочему расписанию», — заключается в сообщении.
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