РИАМО - 8 янв. Главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк дал советы, как войти в режим после новогодних каникул, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Врач рекомендует не переедать, особенно вечером.

«Это, конечно, влияет на качество сна. Когда человек съедает на ночь или даже ночью много высококалорийной, иногда острой, жирной пищи, это дает большую физиологическую нагрузку», — сказал Костюк.

Организм из-за переедания вместо того, чтобы расслабиться, начинает переваривать пищу, в итоге человек на следующее утро чувствует себя разбитым.

Специалист советует не ложиться позже полуночи и спать в среднем не менее семи-восьми часов. Этого должно быть достаточно, чтобы отдохнуть и легко проснуться. За два часа до сна также лучше прекращать любые активные занятия. Это относится и к физической деятельности, и к умственной.

«Если человек здоров, то само по себе нарушение режима в праздники особого вреда не принесет. Главное — правильно подготовиться к рабочим будням. Для этого, по словам врача, достаточно двух — трех дней. В это время стоит начинать ложиться и вставать по рабочему расписанию», — заключается в сообщении.