РИАМО - 8 янв. В ближайшие три года в Троицком и Новомосковском округах столицы планируют ввести в эксплуатацию не менее 10 объектов здравоохранения – поликлиник и подстанций скорой помощи, здания будут доступны для маломобильных пациентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы видим тенденцию к увеличению доли города в этом процессе. Если ранее значительно большее число поликлиник строилось девелоперами, то в перспективе в ТиНАО за счет столичного бюджета будет возведена половина из запланированных медучреждений», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он добавил, что в поликлиниках и на подстанциях скорой помощи будут работать врачи всех основных медицинских специальностей. Там установят новое современное оборудование, откроют лаборатории, кабинеты восстановительных и лечебных процедур. Здания будут доступны для маломобильных пациентов. Также в помещениях и на территории появятся системы видеонаблюдения, прилегающие территории благоустроят и озеленят.

С 2012 года в ТиНАО построили более 70 объектов социальной инфраструктуры, из них 11 - объекты здравоохранения. К 2035 году там появится 125 объектов здравоохранения.