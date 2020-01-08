РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 янв. Игры и мастер-классы прошли на празднике «Петрушкины забавы и имбирный пряник» в Королеве, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Праздник, посвященный Рождеству и Новому году, провели на площадках Центрального парка в среду.

«Наступил Новый год, мы отметили Рождество Христово, это время, когда нужно веселиться и делать добро. Мы все подготовились к празднику, приготовили имбирные пряники, чтобы поделиться ими друг с другом. В эти светлые дни должно быть весело и вкусно. Я вас всех поздравляю, желаю добра, радости, благодати и любви», - сказала замглавы администрации горокруга Виктория Королева.

Сама Королева приготовила пряники, угостила детей, а для участников клуба «Активное долголетие» сделала пряники в виде книг.

На празднике для детей прошли представления, мастер-классы по росписи пряников, ребята поиграли в игры и поучаствовали в викторинах.