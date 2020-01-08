РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 янв. Автомобиль такси врезался в отбойник на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.

ДТП произошло 7 января в 21:10. Таксист ехал по улице Смирновская со стороны улицы Кирова в сторону Октябрьского проспекта.

«Он проехал на два запрещающих сигнала светофора и выехал на встречку. Водитель врезался в отбойник и повредил дорожное сооружение», - сказал сотрудник.

Он отметил, что пострадавших нет.

«При проверке сотрудниками ГИБДД выяснилось, что у таксиста отсутствовало водительское удостоверение», - подчеркнул сотрудник.