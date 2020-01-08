РИАМО – 8 янв. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами, сообщает в среду ТАСС.

Утром в среду самолет компании «Международные авиалинии Украины» разбился после взлета в аэропорту Тегерана. На борту было около 180 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. По предварительным данным, среди пассажиров самолета не было российских граждан.

«В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов», — говорится в сообщении.

Не рекомендуется использовать это воздушное пространство для полетов гражданских российских самолетов, включая транзитные полеты.

По предварительным данным, причиной катастрофы с самолетом в Иране могла стать техническая неисправность. Версия о теракте сейчас не рассматривается.