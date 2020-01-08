РИАМО - 8 янв. В заключительные дни фестиваля «Путешествие в Рождество», 10-12 января, в «Ледовом театре» на площади Революции покажут шоу «Короли и королевы льда», в котором примут участие звезды фигурного катания, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Десятого января показы начнутся в 19:00, 11 и 12 января – в 17:00. Билеты стоят 100 рублей, детям до 7 лет – бесплатно.

«Все три дня показов для вас будут выступать: двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и России Евгений Плющенко; первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете, четырехкратная чемпионка России Аделина Сотникова», — говорится в сообщении.

В шоу также выступят призер чемпионатов Европы, двукратный чемпион России Сергей Воронов, призер чемпионата России в парном катании Анастасия Мартюшева, призер престижных международных соревнований в парном катании Константин Гаврин и другие фигуристы.

Продолжительность показа составляет около 1 часа.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в столице с 13 декабря по 12 января. Площадки фестиваля работают по всему городу.