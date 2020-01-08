РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 янв. Стали известны победители блиц-турнира по шахматам подмосковных Люберец, сообщил председатель спорткомитета администрации городского округа Владимир Сурков.

7 января в «Доме офицеров» прошел новогодний турнир по блицу. В турнире приняли участие порядка 20 человек, пятеро из них - дети.

«Победителем среди взрослых стал Виктор Евстигнеев. Среди детей первое место у Николая Евтиховича. Поздравляем спортсменов, желаем новых спортивных достижений», - сказал Сурков.