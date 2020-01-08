РИАМО - 8 янв. Самыми популярными станциями прибытия и отправления на Московских центральных диаметрах у пассажиров в новогодние каникулы стали Царицыно, Тушино, Савеловский вокзал, Белорусский вокзал, Одинцово, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В новогодние праздники на МЦД самой популярной стала станция Царицыно, пассажиропоток составил с 1 по 7 января более 127 тысяч человек, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вторая по популярности в новогодние праздники - станция Тушино с пассажиропотоком около 116 тысяч человек, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - говорится в сообщении.

Также в пятерке лидеров Савеловский вокзал, Белорусский вокзал и станция Одинцово.

МЦД в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января работали до 02:00.

Первые два МЦД начали перевозить пассажиров в ноябре 2019 года по маршрутам Нахабино — Подольск и Лобня — Одинцово. Поезда курсируют в тактовом режиме с 05:00 до 01:00. Также с МЦД можно бесплатно в течение 90 минут пересесть на метро и Московское центральное кольцо.

Уже за первый месяц работы Московских центральных диаметров удалось разгрузить порядка 20 станций столичного метрополитена.