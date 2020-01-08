РИАМО - 8 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что такие объекты, как городская площадь в «Москва-Сити», парк у Политехнического музея и Школьная улица, которые были благоустроены в 2019 году, могут стать новыми визитными карточками города.

«В 2019 году мы реализовали беспрецедентный объем работ по благоустройству. <…> Напомню о тех (объектах – ред.), которые, на мой взгляд, могут стать новыми визитными карточками Москвы», — написал Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, таким местом может стать городская площадь в «Москва-Сити» - место для отдыха и концертов под открытым небом. Визитной карточкой может стать и музейный парк у Политехнического музея, который связывает пешеходные маршруты, ведущие в парк «Зарядье», на Маросейку, Лубянку, Ильинку, Никольскую и другие центральные улицы.

Мэр отметил, что новая пешеходная улица – Школьная – станет новым пространством для отдыха и реализации культурных проектов. Двухэтажные дома на улице являются памятником истории и культуры федерального значения «Ансамбль Рогожской Ямской слободы». В ближайшие годы там могут появиться кафе, магазины, выставочные залы.

Собянин добавил, что сейчас разрабатываются планы благоустройства на 2020 год. Планируется сделать не меньше работы, чем в 2019 году.

В прошлом году в Москве благоустроили 60 улиц, площадей и набережных, 159 городских парков и знаковых объектов, 4,3 тысячи дворов, семь новых автобусных маршрутов в новой Москве, 30 железнодорожных платформ, 14 станций метро, 31 объект промышленности и науки.