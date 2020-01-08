РИАМО – 8 янв. Глава Роскачества Максим Протасов назвал самые лучшие российские товары, которые могут конкурировать с зарубежными, сообщает «Российская газета».

«У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки», - сказал Протасов.

Премиальное мясо отечественного производства уже поставляют в Латинскую Америку. Протасов добавил, что качество мяса птицы в России выше, чем в США и в Европе, также РФ успешно конкурирует со Штатами на рынке круглого риса.

Глава Роскачества рассказал, что в России постепенно учатся производить качественные сыры, хорошее вино, и выразил надежду, что страна станет конкурентоспособна и по органической продукции.