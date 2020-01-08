РИАМО – 8 янв. Опубликованы концепт-арты к сиквелам «Аватара», выход в прокат первого из них запланирован на 17 декабря 2021 года, сообщает Газета.ru.

Концепт-арты сиквелов появились на странице проекта в Twitter. На рисунках видны фантастические пейзажи, огромные летающие животные и представители расы на’ви.

«В сиквелах вы не просто вернетесь на планету Пандора, а исследуете новые уголки мира», — пообещал режиссер Джеймс Кэмерон.

По планам, первый сиквел «Аватара» выйдет в прокат 17 декабря 2021 года. Всего режиссер собирается снять еще три или четыре части. Первая часть вышла в 2009 году и 10 лет носила титул самого кассового кино в истории, пока в 2019 году рекорд не побил фильм «Мстители: Финал».