РИАМО – 8 янв. Музыкант Сергей Шнуров в стихах посмеялся над российскими фильмами «Вторжение» и «Союз спасения», сообщает Газета.ru.

Шнуров с иронией отметил, что раздумывает, стоит ли вернуться с пляжа в Россию ради просмотра этих фильмов.

«Хочется до коликов, до жжения курточку напялить на меху же. Пишут — фильма лучше нет «Вторжения»! И «Союз спасения» не хуже!» — написал Шнуров на своей странице в Instagram.

Он спросил у подписчиков их мнение насчет фильмов. Шнурову порекомендовали остаться на пляже.

«Союз спасения» Андрея Кравчука вышел в прокат 26 декабря 2019 года, «Вторжение» Федора Бондарчука — 1 января 2020 года.