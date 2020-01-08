РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 янв. Рождественский вечер, который провели в сквере Поколений в Подольске к Рождеству Христова, станет ежегодным мероприятием, сообщается на сайте администрации городского округа.

В сквере Поколений Подольска 7 января прошел Рождественский вечер в рамках акции «Зима в Подмосковье». Мероприятие было посвящено празднику Рождество Христово.

«Рождественские встречи проводились в округе впервые и станут доброй традицией. Идея мероприятия принадлежит главе городского округа Николаю Пестову. Четырехчасовой музыкальный марафон с участием творческих коллективов Подольска был разделен на два блока – народный и эстрадный», – говорится в сообщении.

Многие горожане откликнулись на предложение организаторов и пришли на Рождественский вечер в новогодних костюмах. Все участники исполнили танец и получили в подарок сувениры с символикой акции «Зима в Подмосковье».