РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 янв. В Рождество Христово для жителей поселка Томилино подмосковных Люберец состоялось праздничное мероприятие, которое прошло на двух площадках поселка, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления Томилино-Октябрьский.

«Первая площадка находилась в парке Сказок, а вторая - на улице Гоголя, дом 48. Программа праздника, организованная творческим коллективом Центра культуры и семейного досуга «Томилино», включала в себя игры, танцы, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, сказочное представление «Баба Яга сердится», - говорится в сообщении.

Все присутствующие с удовольствием провели время и зарядились положительной энергией. Начальник территориального управления Томилино-Октябрьский Геннадий Мушанов поздравил всех с Рождеством Христовым и пожелал исполнения давних и заветных желаний.