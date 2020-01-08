РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Подольская хоккейная команда «Кузнечики» стала победителей зимнего фестиваля «Трудовые резервы», сообщается в группе «Хоккейный клуб «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийский зимний фестиваль по хоккею проходил в Москве с 4 по 7 января. К участию приглашались все любительские хоккейные команды.

«Всероссийский зимний фестиваль ВФСО «Трудовые резервы» по хоккею: ХК «Кузнечики» из Подольска - золотые медалисты», - говорится в сообщении.

Фестиваль состоял из серии турниров, проходящих в один день.