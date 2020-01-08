РИАМО - 8 янв. В районе Хорошево-Мневники Москвы неизвестный обокрал квартиру безработной женщины и угнал ее машину, ущерб составил почти 7,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Сообщение о краже из квартиры на проспекте Маршала Жукова поступило 7 января в 08:52», – сказал собеседник агентства.

По словам владелицы квартиры, женщины 1982 года рождения, кража была совершена в период с 26 декабря 2019 года по 7 января 2020 года. Преступник подобрал ключи к замку и проник в квартиру. Он забрал из шкатулки 20 тысяч рублей, 30 тысяч долларов и 2 тысячи евро, а также золотые изделия, документы и ключи от машины Mercedes E 200. Машину злоумышленник угнал с подземного паркинга. Ее стоимость – 4 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».