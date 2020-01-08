РИАМО – 8 янв. В России поменялся порядок поверки счетчиков после поправок в закон «Об обеспечении единства измерений», принятых в соответствии с программой «Цифровая экономика», сообщает «Российская газета».

«Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин» (это ведомственная система с открытым доступом). В разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений» владелец счетчика сможет «вбить» его заводской номер и увидеть сведения о нем и результатах оказанной ему метрологической работы», — говорится в сообщении.

В реестре можно будет узнать дату следующей поверки. Это поможет не стать жертвой мошенников, которые могут навязывать поверку или замену под предлогом истечения сроков и требований законодательства. Также это позволит бороться с недобросовестными организациями, которые выдают фиктивные свидетельства о поверке.

Норма о приоритете электронной фиксации вступает в силу в конце сентября 2020 года.