РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Огнеборцы ликвидировали возгорание в бане в деревне Макарово подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«7 января в 18:03 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Макарово, улица Луговая, дом 37. В 19:03 огнеборцы ликвидировали возгорание», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие пять единиц техники и 19 человек.