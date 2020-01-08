РИАМО - 8 янв. На юго-востоке Москвы в ночь на среду загорелись две деревянные бытовки на улице Южнопортовая, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

«8 января в 00:19 <…> поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Южнопортовая, дом 28А, строение 18, где происходило загорание двух деревянных бытовок, а также хранящегося внутри инвентаря», — говорится в сообщении.

Огонь охватил площадь 20 квадратных метров. В 00:40 пожар локализовали, в 00:44 полностью потушили.

Сведений о пострадавших не поступало.