РИАМО - 8 янв. Теплоснабжение в жилые дома и нежилые здания на юге Москвы восстановили по резервной схеме после локального повреждения на теплотрассе на улице Днепропетровская, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ПАО «МОЭК».

«Во вторник в 20:20 по адресу: улица Днепропетровская, дом 4А, строение 1 произошло локальное повреждение на теплотрассе. Участок оперативно огорожен, повреждение локализовано, аварийными службами МОЭК восстановлено теплоснабжение по резервной схеме во всех жилых и нежилых зданиях», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в течение часа была организована подача горячей воды по адресам: улица Днепропетровская, дома 1 и 3, корпуса 1, 2, 3, 4, а также по улице Кировоградская, дом 16, корпус 1.