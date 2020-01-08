РИАМО - 8 янв. Жителей Подмосковья и Москвы в среду ожидает облачная погода с небольшим снегом, температура составит от минус 4 до плюс 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Днем 8 января ожидается облачная с небольшими прояснениями погода. Местами пройдет слабый снежок. Максимальная температура воздуха в столице от минус 1 до плюс 1 градуса, по области от минус 4 до плюс 1», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится, но останется выше нормы, что неблагоприятно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, у них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах.

Повышенная влажность воздуха может вызвать обострения у тех, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

«Специалисты рекомендуют заранее воспользоваться лекарственными препаратами, назначенными лечащим врачом. Если позволяет самочувствие, рекомендуются небольшие дозированные прогулки на воздухе, скандинавская ходьба и дыхательная гимнастика, которые способствуют насыщению крови кислородом, нормализуют сосудистый тонус, улучшают общее состояние», - отмечается в сообщении.