РИАМО - 8 янв. Божественную литургию в честь Рождества проведет в Коломне митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, он приедет в городской округ в среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского округа.

«Осталось совсем немного времени до одного из главных православных праздников – Рождества Христова. По случаю торжества 8 января в Коломну приедет митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Владыка возглавит Божественную литургию, которая начнется в 9:00 в Тихвинском храме на Соборной площади», - говорится в сообщении.

Также митрополит поздравит детей на рождественской елке во Дворце культуры «Тепловозостроитель».