РИАМО - 7 янв. Семейный праздник «Рождество в Коломне» посетили более 7 тысяч жителей Подмосковья и туристов, были организованы танцевальный флэшмоб, хороводы, викторины, сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Праздник открыла интерактивная программа у елки на Соборной площади. Отсюда началось колядочное шествие, к которому могли присоединиться все желающие. На площади Двух Революций можно было поучаствовать в традиционных русских забавах, понаблюдать за работой ремесленников, изготовляющих предметы обихода, сфотографироваться с ростовыми куклами.

«Были организованы танцевальный флэшмоб, хороводы, викторины, игры, журнальный калейдоскоп, выступления творческих коллективов. Изюминка праздника - 3D-шоу. Зрители смогли увидеть зимнюю Коломну прошлых столетий: катание на коньках по льду, на санях с деревянных горок и тройке лошадей, дореволюционную ярмарку, Житную площадь, Пятницкие ворота, часовню святого Александра Невского», — говорится в сообщении.

Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев отметил, что рождественская программа, которая прошла в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», получилась очень насыщенной.

«Уверен, что она подарила не только прекрасное настроение коломенцам и многочисленным гостям, но и позволила узнать много интересных фактов о дворянской и купеческой Коломне, традициях празднования Рождества. Посетители окунулись в сказочную атмосферу XVIII - XIX веков, естественными декорациями для которой стали улицы, дома, храмы и площади Коломны», - сказал Лебедев.

Разнообразную программу приготовила также Музейная фабрика пастилы. Был организован правильный завтрак из блюд, приготовленных на глазах посетителей по старинным рецептам. Дети побывали на балу у Снежной королевы, увидели премьерный спектакль-сказку «По щучьему веленью».