РИАМО - 7 янв. В дни новогодних каникул инспекторы Госадмтехнадзора добились устранения 435 нарушений зимней уборки и вывоза мусора, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Особое внимание уделяется проблемным точкам, которые выявляется при помощи тепловой карты системы Центра управления регионом (ЦУР), куда в круглосуточном режиме поступают сигналы от жителей.

«За последние дни наибольшее количество сообщений от жителей поступило из Одинцова, Воскресенска, Балашихи, Химок, Егорьевска и Солнечногорска. Экипажи инспекторов Госадмтехнадзора, в вышеуказанных муниципалитетах, проверили территории и зафиксировали 435 различных нарушений проведения зимней уборки и нарушения графика вывоза мусора. По всем выявленным нарушениям приняты меры», - сообщил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.