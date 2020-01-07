РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. Жители Балашихи во вторник приняли участие в рождественских богослужениях, которые прошли во всех православных приходах округа, для зрителей в этот день также подготовили большие праздничные программы, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Во вторник во всех храмах Балашихи прошли рождественские службы, а в городских учреждениях и парках округа провели тематические праздничные мероприятия. Главной площадкой стал новый парк в микрорайоне Никольско-Архангельский, который открыли в декабре 2019 года. Рождественская программа прошла после Великой Рождественской вечерни, которую провел в Никольском храме, расположенном на территории парка, настоятель Михаил Конюхов.

«Праздник Рождества Христова - один из главных праздников православных христиан. Это праздник радости, потому что в мир пришел сын божий Иисус Христос, и мы сегодня имели возможность не только в молитвах на богослужениях, состоявшихся во всех храмах округа, порадоваться друг другу и отметить это событие, но и по окончании Великой рождественской вечерни принять участие в народных рождественских гуляньях в Никольско-Архангельском парке и вместе со своими близкими подробно познакомиться с тем, что было в традициях нашего народа, и поучаствовать в праздничной программе», - сказал Конюхов.

Он поздравил всех жителей Балашихи с Рождеством Христовым и пожелал тихой рождественской радости в эти святые дни.

«Пусть новый год будет успешным и мирным, а эти святые рождественские дни не омрачаются никакими неприятными обстоятельствами», - заключил Конюхов.

Около 1 тысячи жителей поучаствовало во вторник в одном из главных рождественских мероприятий округа в Никольско-Архангельском парке. Зрители увидели сказочный рождественский спектакль «История одного чуда» о добре и любви с участием артистов art-истории «Амиго», посмотрели захватывающее световое шоу, поучаствовали в рождественских шествиях и хороводах.