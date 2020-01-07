РИАМО - 7 янв. В подмосковном Зарайске прошел молодежный хоккейный турнир с участием иностранных гостей, соревнование провели в режиме марафона, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

В турнире приняли участие команды 2007—2008 годов рождения из Зарайска, Ивантеевки, Жуковского и гости из Финляндии — ХК «Похти», представляющий город Пухоярви.

«Соревнование провели в режиме марафона - четыре команды сначала сыграли групповой этап, после чего состоялся матч за третье место и финал», — говорится в сообщении.

Всего с 3 по 5 января Зарайск посетили 34 иностранных гостя, включая 13 детей.

Иностранные участники уехали с огромным положительным впечатлением о Зарайске и с заслуженным кубком.