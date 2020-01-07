РИАМО - 7 янв. Сотрудники Росгвардии задержали женщину, укравшую подарочные наборы с дорогостоящим алкоголем, сумма ущерба составила 40 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

Ранее в дежурную часть Ленинского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из торгового центра, расположенного на 24 километре МКАД.

«Группа задержания незамедлительно прибыла по указанному адресу. На выходе из магазина была задержана женщина, которая пыталась через кассовую зону пронести в рюкзаке несколько подарочных наборов с дорогостоящим алкоголем», — говорится в сообщении.

Женщина продумала кражу заранее: она сложила подарочные наборы в корзину, зашла в туалет (чтобы не попасть под камеры видеонаблюдения) и переложила алкоголь в рюкзак. 57-летнюю ранее не судимую жительницу Видного передали сотрудникам полиции.

По данному факту проводится проверка. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.