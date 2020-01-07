РИАМО - 7 янв. В городском округе Кашира арестовали местного жителя, его обвиняют в изнасиловании 10-летней дочери, возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

«По предварительным данным следствия, 2 января 2020 года обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 10-летней дочери», — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств преступления, назначены судебно-медицинские и психиатрические экспертизы.