РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. Около 1 тысячи жителей Балашихи во вторник приняли участие в рождественских гуляниях в Никольско-Архангельском парке, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующая отделом по организации культурно-досуговой деятельности объединенной дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

Праздничная программа началась сразу после Великой рождественской вечерни, которая прошла в Никольском храме, расположенном на территории парка.

«Сегодня (7 января - ред.) в Никольско-Архангельском парке около 1 тысячи жителей поучаствовали в одном из главных рождественских мероприятий округа «Путеводная звезда». Зрители увидели сказочный рождественский спектакль «История одного чуда» о добре и любви с участием артистов art-истории «Амиго», посмотрели захватывающее световое шоу, поучаствовали в рождественских шествиях и хороводах», - сказала Лелифановска.

Она добавила, что на мероприятие приходили целыми семьями и для каждого из гостей оно стало ярким, запоминающимся и волшебным.

Чтобы самым юным посетителям праздника в парке не было холодно в морозную погоду, их также развлекали разнообразными играми, а завершилась рождественская программа праздничным чаепитием.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в 2019 году был сделан еще один новый парк в микрорайоне Никольско-Архангельский - небольшой парк в частном секторе, который уже стал любимым местом отдыха жителей микрорайона.