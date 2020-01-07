РИАМО - 7 янв. В Москве временно закрыли движение транспорта по улице Варварка, это сделано из-за большого количества пешеходов, водителей просят заранее планировать маршрут, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

В центре столицы проходят массовые гулянья, люди отмечают Рождество – один из главных христианских праздников.

«В связи с большим количеством пешеходов временно закрыто движение транспорта по улице Варварка», — говорится в сообщении.

Водителей просят заранее планировать маршрут.