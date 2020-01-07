РИАМО - 7 янв. В Истре рядом с музейным комплексом «Новый Иерусалим» 8 января пройдут заключительные развлекательные мероприятия фестиваля «Сказочное Рождесто», посетить их приглашают жителей и гостей региона, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«Фестиваль «Сказочное Рождество» проходит на трех крупных площадках, образующих единое пространство: на территории Ново-Иерусалимского монастыря, в музее «Новый Иерусалим» и на площади около него, где развернуты шатры с ярмарками и мастер-классами, расположены арт-объекты и фотозоны, работает фудкорт, проходят театральная и анимационная программы», — говорится в сообщении.

Посетителей ждет огромное количество интерактивных фотозон с элементами анимации, в которых актеры предлагают стать участником той или иной сцены из произведений Пушкина, используя декорации. В каждой фотозоне есть «облачко» с хештегом произведения.

Особое внимание к себе привлекут зоны иммерсивных реконструкций сцен из произведения Пушкина. Каждый желающий сможет стать участником такой реконструкции как на улице, так и в шатре. Так, в зоне фудкортов стоит большой деревянный стол с лавками, к гостям события «присоединятся» персонажи «Сказки о царе Салтане» - и в иммерсивном формате проигрывается сцена из сказки.

На протяжении последнего дня праздника будут работать тематические творческие мастерские, где взрослые и дети смогут изготовить сувениры под руководством опытных мастеров.

Гости смогут прокатиться на «печке Емели» и санях «Хохлома». В финале пройдет пиротехническое шоу – красочный маскарадный огнепад конца девятнадцатого века.

Как провести зиму в Подмосковье>>



