РИАМО - 7 янв. Двое покупателей в гипермаркете в подмосковном Домодедове переклеивали ценники на товары, чтобы купить продукты дешевле, их задержали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

Экипаж группы задержания домодедовского отдела вневедомственной охраны выехал по сигналу «Тревога» в охраняемый гипермаркет, расположенный на улице Кирова.

«Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что двое покупателей в течение долгого времени ходили по торговому залу и переклеивали на дорогостоящие продукты питания стикеры со штрихкодом другой продукции, которая стоила значительно дешевле. На кассе сотрудница магазина заметила несоответствие товара ценнику, который пытались оплатить мужчины, и нажала тревожную кнопку», — говорится в сообщении.

Злоумышленников доставили в отдел полиции. Ими оказались 31- и 34-летние ранее не судимые жители Республики Кабардино-Балкария. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.