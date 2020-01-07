РИАМО – 7 янв. CIES Football Observatory подготовил рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы, его возглавил нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, чья стоимость оценивается в 265,2 миллиона евро, сообщает во вторник Газета.ru.

«Вторым стал форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (223,7 миллиона евро), третье место занял нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (175,1 миллиона евро)», — говорится в сообщении.

Лионель Месси, который выступает за «Барселону», занял восьмое место (125,5 миллиона евро), а Криштиану Роналду («Ювентус») не попал в топ-10 рейтинга.