РИАМО - 7 янв. ЛДПР прокомментировала раздачу денег лидером партии Владимиром Жириновским на Красной площади, в партии подчеркнули, что политик говорил «в шутливой манере», когда называл людей «крепостными» и «холопами», сообщается в Telegram-канале Жириновского.

Лидер ЛДПР во время посещения праздничной площадки на Красной площади раздавал прохожим по тысяче рублей со словами «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы». В партии заявили, что слова были вырваны из контекста.

«Они (СМИ - ред.) вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими. Несмотря на то, что даже в этом эпизоде нет ни одного недовольного или обиженного человека, эти СМИ преподнесли событие как якобы вызвавшее возмущение у граждан, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Также в заявлении отмечается, что Жириновский несколько раз посещал места широких гуляний в Москве, «неизменно вызывая радостные эмоции граждан, которые торопились сделать с ним селфи, пожать руку, поздравить с праздниками».

«Жириновский - редкий политик, который не только искренне любит народ России, но и регулярно лично встречается с гражданами. Без подготовки, без заготовленных вопросов. И простые люди любят его именно за это - за непосредственность и честность», — заключается в сообщении.