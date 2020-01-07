РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 янв. Праздничный концерт в честь Рождества Христова с участием творческих коллективов городского округа Домодедово прошел во вторник в МКЦ «Победа», передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

С праздником жителей муниципалитета поздравил председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Домодедова Александр Епишин.

«Я хочу, чтобы мы были добрее друг к другу, чтобы мы были светлее друг к другу. Неважно, знакомые мы люди или нет. Я вас всех искренне поздравляю с Рождеством Христовым! Всего вам хорошего!» - сказал он.

Епишин также передал поздравления от главы городского округа Домодедово Александра Двойных.

Кроме того, с поздравительной речью выступил благочинный Домодедовского церковного округа, священник Андрей Дьячков.

«С радостью в сердце спешу всех вас поздравить с праздником Рождества во плоти Господа и Спасителя Христа. Праздник Рождества Христова - это повод задуматься всем нам о том, зачем в этот мир пришел Христос, зачем он родился и зачем прожил человеческую жизнь. И ответ на эти вопросы мы находим в праздновании Рождества Христова. В православном храме, когда звучит рождественское песнопение, с нами Бог, а если Бог с нами, нам ничего не страшно», - сказал Дьячков.

В конце праздника творческим коллективам, которые выступали на концерте, вручили подарки.