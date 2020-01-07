РИАМО - 7 янв. В ходе опроса более 60% респондентов высказали мнение, что система ограничения проезда грузовиков – «грузовой каркас» - позволит уменьшить уровень шума в жилой застройке, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Грузовой каркас» разделяет улицы на две зоны: жилую застройку и сам «грузовой каркас». В жилых зонах грузовики с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн могут ездить только для обслуживания предприятий или жителей. По «грузовому каркасу» грузовики могут ездить спокойно.

«Провели опрос жителей, как они относятся к «грузовому каркасу». 61% опрошенных жителей считают, что «грузовой каркас» снизит уровень шума в жилой застройке», — говорится в сообщении.

При этом 62% респондентов рассчитывают, что «грузовой каркас» улучшит экологию в жилой застройке.

«Грузовой каркас» действует в Северном, Северо-Восточном, Восточном и Юго-Восточном округах Москвы.