РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В Подольске активисты проведут сбор предметов личной гигиены для одиноких и нуждающихся онкобольных округа с 13 по 23 января, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

«Подольское городское волонтерское движение «ДоброМир» в Подольске с 13 по 23 января будет проводить акцию по сбору предметов личной гигиены для нуждающихся онкобольных жителей. Нам нужны: памперсы для взрослых и детей, пеленки для взрослых, влажные и сухие салфетки, бутилированная вода и пенообразующие губки. Принять участие смогут все желающие. Сбор будет проводиться по трем адресам», - сказала организатор.

Она отметила, что сбор будет проходить в отделениях школ скорочтения и развития интеллекта IQ007» по адресу: улица Маштакова, дом №3А; улица Ленинградская, дом №11; микрорайон Родники, дом №7. Узнать подробности можно будет по телефону: 8(965)444-51-51.

Все собранное будет передано одиноким онкобольным, состоящим на учете в Подольской городской клинической больнице.