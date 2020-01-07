РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В Подольске активисты молодежного центра «Максимум» провели массовые гуляния на бульваре Юности, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«Во вторник, 7 января, сотрудники молодежного центра «Максимум», члены волонтерского отряда «Максимум», ПМДД «Гепард» и активисты Подольского союза молодежи организовали развлекательную новогоднюю программу на бульваре Юности для жителей городского округа Подольск», - говорится в сообщении.

Игры, песни, танцы, ростовые куклы и визит Деда Мороза и Снегурочки были подготовлены в рамках развлекательной программы.