РИАМО - 7 янв. Следственным отделом по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области задержан 23-летний житель Пущина, подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Подмосковью.

«По предварительным данным следствия, 6 января 2020 года подозреваемый совершил изнасилование 14-летней девочки. На допросе мужчина дал признательные показания, а также сообщил следователю обо всех обстоятельствах совершенного им преступления», — говорится в сообщении.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.