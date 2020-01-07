РИАМО – 7 янв. Обновлен рейтинг привлекательности паспортов, его составили, опираясь на количество государств, которые гражданин может посетить без предварительного оформления визы, либо получив ее в упрощенном порядке, сообщает Газета.ru.

Рейтинг составила швейцарская компания Henley&Partners.

«При составлении данного рейтинга учитывается индекс свободы передвижения, который указывает, сколько других государств гражданин обозначенной страны может посетить без предварительного оформления визы или в упрощенном порядке ее получения», — говорится в сообщении.

Список возглавила Япония. Ее граждане могут посещать 191 государство без визы или получая ее в упрощенном порядке. Далее идет Сингапур с возможностью посещения 190 стран, Германия и Южная Корея, чьи жители могут посетить 189 стран.

Россия заняла в рейтинге 51 место. Граждане РФ могут въехать в 118 стран.