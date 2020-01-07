РИАМО - 7 янв. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию здания, входящего в состав технопарка в Войковском районе, его площадь составляет 17784 квадратных метра, корпус стоит на берегу Головинского канала и объединен с основной постройкой, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Технопарк на Выборгской улице построен в рамках комплексной программы редевелопмента промзоны Братцево. Проект реализуют за счет средств инвестора.

«Ранее заброшенная территория за счет таких проектов получает комплексное развитие», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

На этой территории будут развивать функциональные зоны, среди которых жилье, коммерческая инфраструктура, создание рабочих мест, банки, аптеки, рестораны, детские развивающие центры. Инвестором выступает концерт «Крост».

Здесь уже появилось более 1,5 тысяч высококвалифицированных рабочих мест в сфере производства строительных материалов и развития строительного сектора, построили торговую галерею площадью 15,6 тысячи квадратных метров, реализован проект комплексного благоустройства набережной Головинского канала в рамках городской программы ревитализации малых рек, строится ЖК «Невский», выполненный в стилистике новомосковской архитектуры.