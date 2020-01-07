РИАМО - 7 янв. В 2019 году дольщики микрорайона «Домашний» на берегу Москвы-реки получили 1742 комплекта ключей от своих квартир, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Ключи получили дольщики первой очереди, которая была полностью ввела в эксплуатацию в начале 2019 года. Всего за год крупнейший столичный застройщик выполнил обязательства перед 5,5 тысячами дольщиков», — говорится в сообщении.

Микрорайон «Домашний» — проект крупномасштабной застройки на берегу Москвы-реки. На территории предусмотрена своя центральная прогулочная аллея с велодорожками и пешеходными зонами. Аллея пройдет через весь квартал и выйдет к благоустроенной набережной и парку 850-летия Москвы.