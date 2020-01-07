РИАМО - 7 янв. В Рождество в главном храме Росгвардии состоялось торжественное богослужение, праздничную службу провел настоятель храма протоиерей Максим Беликов, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

В богослужении приняли участие военнослужащие дивизии имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ, их родные и близкие, а также жители Балашихи.

«У храма был оборудован рождественский вертеп, символизирующий место, в котором родился Христос. С окончанием службы к иконе Рождества Христова была торжественно вынесена зажженная свеча как символ Вифлеемской звезды», — говорится в сообщении.

После литургии со светлым праздником Рождества Христова прихожан поздравил настоятель храма отец Максим. В своем поздравлении он пожелал мира, добра и семейного благополучия.

«Я желаю, чтобы эти рождественские дни стали для вас поводом впустить Иисуса Христа в свою жизнь. Когда мы участвуем в богослужениях или предстоим в домашней молитве, мы тем самым как бы открываем дверь своего сердца и приглашаем Христа войти к нам. Праздник Рождества Христова вселяет во всех нас великую надежду на то, что мы будем обновляться, что-то изменится в нас самих», – отметил священник.

Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.