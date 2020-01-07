РИАМО - 7 янв. Проект «КАРО.Арт» покажет лучшие фильмы этого десятилетия и мировую классику в обновленной программе «Шедевры мирового кинематографа», для январских каникул проект подготовил специальную программу показов, говорится в сообщении пресс-службы проекта «КАРО.Арт».

Зрители смогут посмотреть большое кино за 150 рублей в киноцентре «Октябрь».

В программу вошел фильм «Зеленая книга» Питера Фарелли. Согласно опросам, он был признан российскими зрителями главным фильмом 2019 года. В декабре 2018 года «Зеленая книга» вошла в список 10 лучших фильмов 2018 года, опубликованный Американским институтом киноискусства (AFI). В январе 2019 года фильм получил главную награду киноакадемии «Оскар», а также стал победителем в двух номинациях: за лучший оригинальный сценарий и мужскую роль второго плана. Ссылка на фильм.

Также зрители смогут посмотреть фильм «Паразиты» Пон Чжун-хо. Это нашумевшая черная комедия о классовом неравенстве. Фильм стал обладателем первой для южнокорейского кинематографа главной награды Каннского кинофестиваля – «Золотой пальмовой ветви». Ссылка на фильм.

«Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера — психологический триллер 2018 года с Мэттом Диллоном в главной роли. Первый фильм после пятилетнего перерыва в карьере скандального режиссера был очень популярен у российских зрителей и собрал большую кассу. Ссылка на фильм.

«Ла-Ла-Лэнд» Дэмьена Шазелла— музыкальная и романтическая история любви джазового пианиста и начинающей актрисы в современном городе грез. Фильм взял шесть премий «Оскар», одну из которых вручили Шазеллу за лучшую режиссуру. Ссылка на фильм.

Лиричный «Паттерсон» – меланхоличный и обаятельный фильм режиссера Джима Джармуша, открывшего актера Адама Драйвера в совершенно новом прекрасном амплуа. Ссылка на фильм.

«Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки — нашумевшая драматическая аниме-история о юной девочке в мире призраков. Фильм получил признание у критиков и зрителей и стал самым успешным фильмом в истории Японии, обогнав «Титаник» в японском прокате. Ссылка на фильм.

«Матрица» сестер Вачовски — культовый фильм 1999 года, новаторская работа самого неординарного режиссерского дуэта современности, которая открыла новые горизонты для зрителей и установила высочайшую планку для кинематографистов. Фильм стал отправной точкой в развитии жанра научно-фантастического экшена и определил тенденцию развития этого направления на годы вперед. Ссылка на фильм.

Также состоятся сеансы классики и современных мировых шедевров: «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, «Конформист» Бернардо Бертолуччи, «Город Зеро» Карена Шахназарова, «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Выживут только любовники» Джима Джармуша, «Мои черничные ночи» Вонга Кар-Вая, «Полночь в Париже» Вуди Аллена, «Артист» Мишеля Хазанавичуса, «Великая красота» Паоло Соррентино, «Твин Пикс: Огонь, иди за мной» Дэвида Линча.

«Эта программа продолжает просветительскую миссию проекта «КАРО.Арт». Представленные в ней картины — неотъемлемая часть современной культуры, и наша цель — донести эту культуру до зрителя, сделать мировые шедевры доступными каждому. Мы благодарны киноконцерну «Мосфильм» за предоставление фильмов, которые являются неоспоримой классикой отечественного кинематографа, а также всем дистрибуторам, поддержавшим этот проект», — отметила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

В дальнейшем планируется расширение репертуара, организаторы надеются ввести такие показы на постоянной основе.

Стоимость каждого сеанса составит 150 рублей.

Расписание и билеты.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте.