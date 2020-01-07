РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Праздничные гуляния в микрорайоне Львовский Подольска открылись рождественскими песнопениями во вторник, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Рождественскими песнопениями открылись праздничные гуляния у ДК «Металлург» в микрорайоне Львовский Подольска во вторник», - говорится в сообщении.

Праздничная программа началась в 15:00 в сквере у ДК. В программе: показ кукольного спектакля «Новогоднее приключение Курочки Рябы», концерт вокальных коллективов, конкурсы и подарки.