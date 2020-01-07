РИАМО - 7 янв. В канун Рождества московским метро и МЦК воспользовались более 4,4 миллиона пассажиров, это на 10% больше, чем год назад, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Шестого января 2019 года метро и МЦК воспользовались около 4 миллионов человек.

«В Рождественский сочельник, с 22:00 6 января до 2:00 часов ночи 7 января, метро и МЦК воспользовались более 313 тысяч пассажиров. Это на 22 тысячи пассажиров больше чем за аналогичный период минувшего 2019 года», — говорится в сообщении.

Метро и МЦК прошедшей ночью работали на час дольше. Более 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) сопровождали маломобильных пассажиров.

Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.