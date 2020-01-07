РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В микрорайоне Кузнечики Подольска регоператор соблюдает график вывоза мусора с мусоросборочных площадок, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

До этого, в первые дни новогодних праздников, в микрорайоне Кузнечики наблюдались сбои с вывозом мусора.

«Ежедневный мониторинг состояния вывоза мусора позволяет сделать вывод, что графики вывоза мусора с мусоросборочных площадок в микрорайоне Кузнечики региональным оператором выполняются. Подбор мусора осуществляют сотрудники управляющих компаний. Крупногабаритный мусор вывозится по заявкам от управляющих компаний по мере заполнения отсеков для данного вида мусора», - говорится в сообщении.

Также оперативно отрабатывается вся информация, поступающая по данному вопросу от Ассоциации председателей многоквартирных домов, общественников, активных жителей и из социальных сетей.