РИАМО - 7 янв. В Ленинском округе Подмосковья задержали молодого человека, у которого изъяли почти 100 граммов мефедрона, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 15:50 5 января в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия в Ленинском округе, Булатниковское, <…> установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1996 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 99,6 грамма мефедрона», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело по пункту 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».