РИАМО - 7 янв. Следственный комитет России опубликовал видео с места пожара в Раменском округе Подмосковья, в результате которого погибли восемь человек, ролик появился в WhatsApp-канале СК России.

На кадрах видно пепелище на месте бытовок после пожара, показано разрушенное ограждение. В ролике можно увидеть, что на месте происшествия работают специалисты.

По факту смерти восьми человек в результате пожара на территории частного тепличного комплекса в Раменском округе возбуждено уголовное дело. Кроме того, пострадала одна женщина, ее состояние оценивается как тяжелое.

Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Видео пожара в деревне Нестерово Раменского округа>>