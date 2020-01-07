РИАМО - 7 янв. В ночь с 6 на 7 января более 450 тысяч пассажиров воспользовались городским транспортом Москвы, это на 6% больше, чем год назад, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Год назад в Сочельник общественным транспортом Москвы воспользовались 425 тысяч пассажиров.

«Транспорт в Рождественскую ночь работал дольше обычного. Более 313 тысяч жителей и гостей столицы воспользовались метро и МЦК с 22:00 до 02:00. Популярностью пользовались станции, расположенные вблизи храмов, куда в главные православные праздники приходят множество верующих», - говорится в сообщении.

Наземный транспорт перевез более 140 тысяч пассажиров, МЦД — 15 тысяч.

«Мы продолжаем тщательно следить за порядком на транспорте в течение всех праздников. Прошу горожан с пониманием отнестись к дополнительным мерам безопасности», – подчеркнул заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.